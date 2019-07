Ontsnapte gedetineerden gevat in tentje in Rotterdam

Twee van de drie ontsnapte gedetineerden uit de gevangenis van Ruiselede zijn woensdagochtend aangetroffen en opgepakt in Rotterdam. Het gaat om Sven Buysschaert (37) - die vijftien jaar kreeg na een gewelddadige diefstal - en zijn kompaan Kurt R.

Het duo ontsnapte vorige vrijdag uit de halfopen gevangenis van Ruiselede door een cipier te bedreigen en met een brandblusapparaat de deur te forceren. Ze slaagden er uiteindelijk in om de voorbije dagen naar Nederland te vluchten, waar ze door alerte politieagenten werden aangetroffen in een schamel tentje in een stadspark. “We zijn blij dat we met de arrestatie onze Belgische vrienden hebben geholpen”, klinkt het bij de Rotterdamse politie.

De twee gedetineerden zullen binnenkort worden overgeleverd aan ons land, waar ze terug in normale detentie zullen belanden. Het ziet ernaar uit dat ze hun volledige straf zullen moeten uitzitten. Omdat ze vandalisme pleegden en een cipier bedreigden, riskeren ze nog een bijkomende celstraf. De derde voortvluchtige gedetineerde uit Ruiselede – die dinsdag uit het douchecomplex ontsnapte – is nog steeds spoorloos. (mkm)