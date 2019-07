Jan Breydel, de held die er niet bij was

Hendrik Conscience maakte Jan Breydel en Pieter de Coninck in 1838 tot de protagonisten van De leeuw van Vlaanderen. Maar nu blijkt dat Breydel er in 1302 helemaal niet bij was. Tenzij ­indirect, als leverancier van varkensvlees en ­andere voorraden aan het ­legertje in Kortrijk.

Dat schrijft historica Lisa Demets nu in haar proefschrift. Ze ontdekte dat Breydel pas een eeuw na 1302 in de historische kronieken opduikt. En dat is te wijten aan de ambities van de Brugse familie Breydel. Die had rond 1400 een prominente politieke en sociale rol in de Brugse elite. Om haar ambities extra glans te geven kwam een voorzaat die zich verdienstelijk had gemaakt voor de grafelijke zaak, uitstekend van pas.(mr)