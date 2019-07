Fraude met topduif die hok niet uitkwam

Een duivenmelker uit Lanaken riskeert een levenslange schorsing door de Belgische Duivenbond voor gesjoemel bij grote wedstrijden. J.B. wist van één van zijn wedstrijdduiven een absolute vedette te maken, terwijl het beestje zijn hok niet uitkwam.

De fraude zou volgens ingewijden afgelopen vrijdag hebben plaatsgevonden. Toen stond een grote wedstrijd gepland in het Franse Limoges. Voor J.B. een wedstrijd die hem in één klap zo’n 300.000 euro rijker kon maken, want hij had een overeenkomst met een grote makelaar op zak. Nog één keer winst en de makelaar zou het beestje kopen.

Dat was buiten de Koninklijke Belgische Duivenbond gerekend. Die kwam de fraude op het spoor en deden zelfs een ‘hokbezoek’ bij J.B. in Lanaken die bewuste vrijdag. Bleek dat de prijsduif gewoon zat te kirren in zijn hok en dus niet op de wedstrijd in Limoges was. Voor de controleurs het bewijs dat J.B. fraudeerde met de ringen die de duiven om de poot krijgen voor elke wedstrijd. “Ik heb me bij het inkorven vergist van duif”, verdedigde J.B. zich tegenover de controleurs. De man is nu voorlopig schorst, maar dat wordt mogelijk omgezet in een levenslange schorsing. (bvl)