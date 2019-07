“Jongeren, beleg op de beurs in plaats van in cryptomunten”

Euronext, het bedrijf boven de Brusselse beurs, deed samen met de Antwerp Management School een onderzoek dat de aandacht trok van Vincent Van Dessel. “In een eerste verslag ging het over Stockholm. In die stad bestaat een hele community van kleine techbedrijfjes, die veel sneller dan bij ons de weg vinden naar de beurs. Particuliere beleggers, ook jongeren, spelen daarbij een grote rol. Toen ik de studenten vroeg waarom dat hier zo weinig gebeurt, opperden sommigen: omdat cryptomunten (zoals Bitcoin en Ethereum, nvdr.) meer opbrengen. Ook al beseffen ze zelf maar al te goed dat cryptomunten niet noodzakelijk economisch verantwoord zijn.”

Praline-aandeel voor tweeling

Zelf voegde de beurstopman de daad bij het woord: “Toen mijn tweeling hun eerste communie deed, heb ik hen aandelen van Neuhaus gegeven. Zo leerden ze heel snel over economie, bedrijven, winst en verlies, en risico’s”, zegt Van Dessel. “Toen ik hen vertelde dat ze voor een stukje eigenaar waren van de pralinemaker, kreeg ik de vraag of ze nu zomaar elke winkel konden binnenstappen en pralines vragen. Ik heb hen dan uitgelegd dat ze met de eventuele winst en het dividend pralines konden kopen. Nu ze volwassen zijn, beseffen ze dat aandelen een welgekomen aanvulling zullen zijn op hun pensioen. Want van hun spaarboekje zal het niet komen. Dat brengt niets meer op.”

“Daar is geen speld tussen te krijgen”, zegt Pascal Paepen, docent ‘Bank & Beurs’ aan Thomas More en KU Leuven-HU Brussel. “Hoe jonger je begint, hoe sneller je leert hoe de economie en de beurs werken en hoe bewuster je leert omgaan met geld, met winst en met verlies. Bovendien steun je op die manier ook de reële economie. Anders dan met cryptomunten, want dat is pure speculatie. Alleen denken jongeren die Bitcoins kopen dat ze beleggen. Als het dan misloopt – en in het geval van cryptomunten is dat onvermijdelijk, want die hebben veel weg van een piramidespel waarbij mensen elkaar de zwartepiet doorspelen – dan riskeren ze zich gedegouteerd af te keren van de beurs, terwijl cryptomunten niets met de échte beurs te maken hebben.”

Blijft de vraag of de topman van Euronext Brussel toch niet vooral zijn eigen zaak bepleit, zeker nu uit de recentste halfjaarcijfers is gebleken dat het aantal transacties in Brussel is teruggevallen van 77.000 per dag vorig jaar naar 66.000 per dag de voorbije zes maanden.

“Van de 435 miljoen euro aan aandelen die hier gemiddeld per dag van eigenaar veranderen, is bijna 98 procent voor rekening van buitenlandse bemiddelaars. Enkele jongeren meer of minder zullen dat niet veranderen”, weerlegt Van Dessel. “Nee, mijn oproep aan de jeugd om te beleggen op de beurs is er vooral om hen duidelijk te maken dat ze nu al hun financiële toekomst én hun pensioen moeten voorbereiden. En op de lange termijn geven aandelen daarbij het beste rendement.”