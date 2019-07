Geblinddoekte geiten overgevlogen naar juiste berg

Rangers van het Olympic National Park in het noordwesten van de Verenigde Staten zijn woensdag beginnen met een hachelijke operatie. Voor de tweede zomer op rij vangen ze er berggeiten, omdat die eigenlijk in de bergen zo’n tweehonderd kilometer verderop horen te wonen. Specialisten verdoven de beestjes, vangen ze in netten, doen ze een blinddoekje aan en vliegen ze vervolgens over. In het park leven nu 728 berggeiten waarvan er 115 een nieuwe thuis krijgen. (jvde)