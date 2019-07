Water oppompen nu ook in West-Vlaanderen verboden

Na Limburg en Antwerpen neemt nu ook West-Vlaanderen maatregelen tegen de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken, een gebied dat zowat de helft van de provincie beslaat, mogen boeren geen water meer oppompen uit de waterlopen om hun akkers te besproeien. Het waterpeil staat er door het gebrek aan regen zorgwekkend laag.

Voorlopig komt het drinkwater niet in gevaar. Het zogenoemde ‘captatieverbod’ moet vooral verzilting voorkomen. In de West-Vlaamse polders zit veel zout in de bodem, dat in normale omstandigheden daar wordt gehouden door het zoete oppervlaktewater. Bij een te laag waterpeil komt het zout naar boven, wat op termijn een ramp zou betekenen voor de landbouw. Gouverneur Carl Decaluwé wil daarom streng controleren. “We werken dit jaar versterkt samen met de politiediensten”, zegt hij. Wie het verbod toch aan zijn laars lapt, riskeert een celstraf tot 14 dagen en een boete tot 200 euro. (jvde)