CLUBNIEUWS. Anderlecht zoekt nieuwe rechtsback, STVV is boos

Anderlecht gaat op zoek naar een nieuwe rechtsback, STVV is boos omdat Antwerp De Sart haalt en Club Brugge moet Diatta nog even missen. Uw clubnieuws van de dag.

Na zoveelste blessure van Najar zoekt Anderlecht nieuwe rechtsback

Andy Najar (26) begon dit seizoen aan zijn zevende jaar in de A-kern bij Anderlecht. De flankspeler is echter alweer geblesseerd. Na een oefeninterland met Honduras keerde hij terug met een knieblessure. Eerst werd gedacht aan een meniscusletsel, maar onderzoek wees uit dat de kruisbanden gescheurd zijn. Najar moet onder het mes en is opnieuw zes maanden onbeschikbaar. Op die manier volgen de tegenslagen elkaar op voor Najar. Hij arriveerde in januari 2013 bij Anderlecht en legde tot 2016 een mooi parcours af. Toen scheurde hij zijn kruisbanden een eerste keer, daarna volgenden nog knie­letsels, een hamstringblessure waarin hij herviel, spierproblemen en dus nu weer gescheurde kruisbanden. Alles bij elkaar opgeteld, is Najar met zijn zeven seizoenen een ancien bij RSCA, maar van die zeven jaar was hij wel twee jaar geblesseerd. Anderlecht gaat nu op zoek naar een nieuwe rechtsback. Het contract van Najar loopt nog tot 2020, wellicht wordt dat zijn laatste jaar bij paars-wit.(jug)

STVV is boos omdat Antwerp De Sart haalt

Alexis De Sart (22) is de vijfde aanwinst van Antwerp. Een talentvolle Belg die voor vijf jaar tekende en bovendien gratis is: beter kan niet. Maar STVV, dat nog geld wou voor de middenvelder, is kwaad. Aan de basis ligt een conflict tussen de Limburgers en De Sart. Ze dachten de optie in zijn aflopend contract te hebben gelicht, en dat hij tot 2020 vastlag. Niets daarvan, zeiden ze in de entourage van de speler. Zij stelden dat de optie werd gelicht in de verkeerde taal en de wettelijke loonsverhoging achterwege was gebleven, waardoor De Sart een vrije speler was. En dus trok die nu voor niks naar Antwerp. “Maar we laten het hier niet bij, we trekken naar de Pro League”, zegt STVV-voorzitter David Meekers. Op de Bosuil zijn ze zich van geen kwaad bewust. “Hadden wij De Sart niet vastgelegd, dan had een andere club dat gedaan”, aldus bestuurder Sven Jaecques.

Bij STVV bleven ze in elk geval niet bij de pakken zitten. De Limburgers vonden in ­Denemarken aanvallende versterking: de 22-jarige Braziliaan Alan Sousa zet vandaag zijn handtekening. De aanvaller komt over van het Deense Velje, waar hij sinds februari 2017 aan de slag was. In 66 wedstrijden trof de linkspoot twintig keer raak. Qua speelstijl zou Sousa doen denken aan Junior Edmilson, die in het verleden het mooie weer maakte op Stayen. Op papier is Sousa een spits, maar hij kan ook op de flank uit de voeten. Volgens de club zouden er snel nog nieuwe transfers volgen.(dvd, gus, pivan, stdr)

Van den Bergh traint op stage AA Gent met speciale helm

Opvallende verschijning bij AA Gent op stage in het Nederlandse Wageningen: Jan Van den Bergh traint met een speciale helm. De verdediger liep vorig seizoen in de promotie­finale tegen Mechelen een hoofd­letsel op in een kopduel. Uit voorzorg traint hij daarom met speciale bescherming.(vdm)

Foto: vdm

Club Brugge moet Diatta nog even missen

Slecht nieuws voor Club Brugge: Philippe Clement moet Krépin Diatta nog even langer missen. De Senegalese winger kwalificeerde zich gisteren met zijn land voor de halve ­finales van de Afrika Cup. Senegal won met 1-0 van Benin. Diatta mocht invallen in de 65ste minuut en vijf minuten later viel het enige doelpunt van de wedstrijd. De Senegalezen spelen komende zondag om 18 uur ­tegen de winnaar van Madagaskar - Tunesië. De finale staat gepland op 19 juli, terwijl de eerste competitie­wedstrijd van Club Brugge op Waasland-Beveren al acht dagen later plaatsvindt op 27 juli.(jve)

En voorts...

Xian Emmers (huur, Inter Milan) en Lucas Pirard (STVV) leggen vandaag hun fysieke en medische testen af bij Waasland-Beveren. (whb)

Benoît Poulain (ex-Club Brugge) werd voorgesteld bij het Turkse Kayserispor.(jve)

Ivan Obradovic, einde contract bij Anderlecht, legde medische tests af bij Legia Warschau.(jug)

Dorian Dervite (Charleroi) is op weg naar Doxa Katokopia in Cyprus.(bvv)

Tom Van Hyfte (ex-Beerschot) tekende tot 2020 bij OHL.(mah)

Antwerp diende een bouwaanvraag in voor een nieuwe tribune 4, waardoor het vanaf het seizoen 2020-2021 thuis Europees kan spelen. Dat gebeurt dit seizoen nog in het Koning Boudewijn­stadion.(blg)