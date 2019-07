Waalse formatie: Ecolo gaat in op uitnodiging van PS, bereid tot gesprek met MR

Op de vergadering van de federatieraad van Ecolo (met covoorzitter Jean-Marc Nollet) woensdagavond werd beslist om in te gaan op de uitnodiging van PS. Foto: BELGA

Ecolo gaat in op de uitnodiging van PS. Dat is woensdagavond beslist op de vergadering van de federatieraad van de partij. Er waren 40 stemmen voor, 6 tegen en 9 onthoudingen.

De Franstalige groenen zijn dus bereid om “een verkennend gesprek” te voeren met MR, waarin de mogelijkheid zal worden besproken om de “klaproosnota” die samengesteld is met PS verder uit te diepen nadat verschillende actoren van het middenveld zijn geraadpleegd.

“Eventueel”, wanneer de ontmoeting met de liberalen positief is verlopen, is Ecolo bereid onderhandelingen op te starten voor de vorming van een regering in Wallonië en de Franse Gemeenschap.

De covoorzitters van Ecolo en de onderhandelaars – Stéphane Hazée voor Wallonië en Barbara Trachte voor de Franse Gemeenschap – hebben dus een mandaat gekregen om met de twee andere partijen te praten en eventueel te onderhandelen. In de loop van het proces zal een nieuwe vergadering van de federatieraad georganiseerd worden. Het is aan de algemene vergadering om eventuele meerderheidsakkoorden goed te keuren.

Sfeer zit niet goed

“Het is een belangrijk moment, maar het is nog geen definitief moment. Het is een uitnodiging van de formateur voor een verkennende ontmoeting en eventueel onderhandelingen”, verklaart covoorzitter Jean-Marc Nollet. “We gaan bekijken hoe MR de klaproosnota analyseert en erop reageert.”

De sfeer tussen de groenen en de liberalen zit niet goed, zeker sinds de verkiezingscampagne. Dat werd aangehaald op de vergadering van de federatieraad. Volgens Nollet is er ook bezorgdheid omdat MR vijf jaar lang in de regering zat met N-VA.

Ecolo is niet onmisbaar, want PS en MR kunnen een meerderheid vormen zonder de groenen. “Er is een verschil tussen mathematisch onmisbaar zijn en politiek onmisbaar zijn”, aldus de covoorzitter.

“CDH koos navelstaren”

De groenen uiten verder hun ongenoegen over CDH, die weigerde deel te nemen aan elke gesprek. “Het is een nefast signaal voor de mensen die voor de partij gestemd hebben, maar ook voor de democratie in het algemeen omdat de sleutels de facto aan MR zijn toevertrouwd. CDH heeft gekozen voor navelstaren in plaats van naar de toestand van de planeet te kijken. Wij kiezen voor het tegenovergestelde”, aldus Nollet.