Elf doden en tientallen gewonden bij treinongeval in Pakistan

In Pakistan zijn bij een treinongeval minstens elf mensen omgekomen. Meer dan dertig anderen raakten gewond. Dat hebben de autoriteiten donderdag gezegd.

Een passagierstrein die op weg was van de oostelijke stad Lahore naar de zuidwestelijke provincie Beloetsjistan ramde net voor zonsopgang een goederenwagon die op de sporen geparkeerd stond, verklaarde de plaatselijke politiechef Umer Salamat. De locomotief liep daarbij zware schade op en minstens drie wagons zijn bij de aanrijding ontspoord.

Gevreesd wordt dat de dodentol nog verder oploopt aangezien drie gewonden in kritieke toestand verkeren en er mogelijk nog passagiers in de verhakkelde wagons vastzitten.

Het is niet onmiddellijk duidelijk wat het ongeval heeft veroorzaakt. Eens de reddingsoperatie is afgelopen, zal er een onderzoek worden geopend, aldus de autoriteiten. Treinongevallen zijn geen zeldzaamheid in Pakistaan. Veel spoorwegen zijn tijdens de koloniale periode voor 1974 door de Britten aangelegd en kregen sindsdien nooit een upgrade.