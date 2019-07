Nieuwe schedel bewijst: mens emigreerde veel vroeger naar Europa

Een nieuwe schedel die in Griekenland gevonden werd, blijkt 210.000 jaar oud te zijn. Dit zou volgens wetenschappers bewijzen dat de mens als veel eerder naar Europa emigreerde maar dat ze geen DNA met de mens vandaag gemeenschappelijk hebben.

Researchers deden al onderzoek in de jaren 70 en vonden toen in de Apidima grot twee fossielen. Eentje was heel misvormd en de andere was onvolledig. Via computerprogramma’s werden de twee schedels nu beter geanalyseerd en de onvolledig gereconstrueerd. De ene is duidelijk afkomstig van een Neanderthaler. De andere daarentegen blijkt duidelijke aanwijzingen te hebben, zoals een afgerond achterhoofd, van de moderne mens.

Opvallend de Neanderthaler schedel is volgens de berekeningen jonger dan die van de moderne mens. “Onze thesis is dat er een vroege moderne groep mensen 210.000 jaar geleden al emigreerde. Maar deze groep moest de duimen afleggen tegen de Neanderthalers”, zegt professor Chris Stringer, van het Natural History Museum in Londen.

Onze eigen voorouders zijn ‘maar’ te traceren tot 60.000 jaar geleden. De moderne mens verspreide zich toen over Europa en Asia, en waar ze belandde verdwenen ook lokale stammen van Neanderthalers en Denisovamens. Er is ook bewijs dat er 90.000 en 125.000 jaar geleden al eens een moderne mens vanuit Afrika naar Europa trok maar dat werd gezien als een uitzondering. Maar de laatste jaren worden er steeds meer bewijzen gevonden dat de Homo Sapiens veel eerder begonnen te migreren.