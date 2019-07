Ruim 260.000 euro terugbetaald aan bedrijven die gecombineerd vervoer kiezen

De Vlaamse overheid heeft in het aanslagjaar 2018 voor 262.411 euro aan verkeersbelasting terugbetaald aan bedrijven die hun vracht vervoerden via de weg in combinatie met het water of het spoor. Dat is tien procent meer dan het jaar ervoor.

“Dat we meer verkeersbelasting kunnen terugbetalen dankzij meer gecombineerd vervoer is een opsteker. Elke vracht die niet langer over de weg moet, draagt bij tot een vlotter verkeer en een schoner milieu”, begroet Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters (Open VLD) de cijfers.

De Vlaamse regering had in februari 2017 beslist om een terugbetaling in te voeren voor bedrijven die kiezen voor gecombineerd vervoer. Tot 100 overslagverrichtingen per jaar is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Vanaf 100 overslagverrichtingen volgt een volledige terugbetaling.

In 2018 vonden 56.258 zulke gecombineerde ritten plaats, een stijging met 5,5 procent. Zo betaalde de Vlaamse overheid in totaal 262.411 euro terug, of ruim 24.000 euro meer dan in 2017. Ook het aantal vrachtwagens dat kon rekenen op een volledige terugbetaling van zijn verkeersbelasting is gestegen: 377 in 2018 tegenover 323 in 2017.

Opvallend: hoewel de teruggave van de verkeersbelasting dus hoger ligt dan in 2017, hebben minder bedrijven een aanvraag ingediend. Het aantal daalde naar 48 in 2018, tegenover 53 in 2017.