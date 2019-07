200 grote gebouwen in Brussel worden verplicht om minder energie te verbruiken

Vanaf 1 juli moeten alle organisaties in Brussel die eigenaar zijn van een gebouw van meer dan 100.000 vierkante meter of een gebouw van die grootte bezetten, een plan opstellen om hun energieverbruik te verminderen. Dat schrijft L’Echo donderdag.

Het gaat om 150 tot 200 gebouwen of een vijfde van alle gebouwen in Brussel. Zo’n 75 procent zijn publieke instellingen en 25 procent is privé.

De organisaties moeten binnen de twaalf maanden een PLAGE-coördinator aanduiden (voor het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) en aan Leefmilieu Brussel specificaties over het gebouw doorgeven, zoals de locatie en oppervlakte van het gebouw.

Gedurende 18 maanden zal een gepersonaliseerd actieprogramma worden opgesteld. Bedoeling is om de komende drie jaar tot een bindende doelstelling te komen om het energieverbruik te verminderen.

De vooruitgang zal worden beoordeeld door onafhankelijke energiecontroleurs van Leefmilieu Brussel.