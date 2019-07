Schuur vol hooi vat vuur: gebouw volledig vernield

Hoogstraten - In een schuur bij een woning in Voort in Meerle (Hoogstraten) is donderdag rond 4u brand uitgebroken. Het vuur heeft het gebouw volledig vernield.

De eigenaar werd wakker van knallen en wilde het licht aandoen, maar de elektriciteit was uitgevallen. In de schuur stond een tractor en lag hooi opgestapeld. Het gebouw is volledig verloren en het vuur sloeg ook over naar een houtopslagplaats. De brandweer is nog een tijdje bezig om het vuur te blussen. Bij de brand raakte niemand gewond.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM