Toeristisch ritje met brommer eindigt dramatisch voor koppel

De vakantie van een Belgisch koppel in Zuid-Frankrijk is dramatisch geëindigd. De twee besloten een brommer te huren in Annecy, de vrouw (22) verloor onmiddellijk de controle en reed een glazen etalage binnen. Ze vecht nog voor haar leven.

Volgens de lokale krant Le Dauphiné Libéré, gebeurde het accident dinsdagochtend om 8 uur. In het centrum van Annecy, een stadje in de buurt van Lyon, wilde het koppel twee brommertjes huren om rond het meer te rijden.

Nog voor het koppel goed op weg was, verloor de vrouw de controle. Ze reed uit de parkeerplaats toen het misging. Ze kruiste de drukke straat en reed recht de etalage in aan de overkant. De vrouw raakte zwaargewond. Het gebroken glas raakte een halsslagader. Ook in de borststreek en het been werd de vrouw zwaargewond.

“Ik liep op het trottoir toen ik de jonge vrouw hoorde gillen. Ik kon me nog net omdraaien toen ze de vitrine inreed. In een fractie van een seconde brak er paniek uit in de straat. Ik heb de brandweer gebeld. Ik bibber nog steeds”, zegt een 29-jarige ooggetuige. Een andere vertelt dat ze zich machteloos voelde maar dat er gelukkig nog passanten waren die wel getraind waren in eerste hulp.

De 21-jarige vriend van de vrouw werd door de brandweer opgevangen, hij was in shock.