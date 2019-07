“Intertoys verkoopt acht grote winkels aan Belgische Toychamp”

De Nederlandse speelgoedketen Intertoys staat op het punt om acht grote speelgoedwinkels te verkopen aan het Belgische Toychamp. Dat zeggen ingewijden tegen de Nederlandse krant De Telegraaf. Het gaat om voormalige Toys ‘R’ Us-winkels die zich aan de randen van steden bevinden. Intertoys zou vooral door willen gaan met de winkels die in de stadscentra zijn gevestigd.

Volgens de bronnen is de deal bijna rond. “Maar de handtekeningen zijn nog niet gezet. Dus het zou nog mis kunnen gaan”, aldus een bron. De grote Intertoys-winkels passen prima bij Toychamp, omdat ook dit speelgoedbedrijf zich buiten de binnenstad heeft gevestigd. Intertoys wil de mogelijke verkoop niet bevestigen.

De Nederlandse speelgoedketen ging begin dit jaar failliet. De keten was toen pas veertien maanden in handen van de Britse investeerder Alteri, die het speelgoedbedrijf van winkelketen Blokker had overgenomen. Na het faillissement kocht de Portugese investeerder Green Swan de speelgoedzaak.