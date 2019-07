Openbare aanklagers vragen levenslang plus 30 jaar voor El Chapo

De Mexicaanse drugsbaron Joaquin “El Chapo” Guzman moet voor de rest van zijn leven, en daar bovenop nog eens 30 jaar, achter de tralies verdwijnen. Dat hebben de Amerikaanse openbare aanklagers gezegd. In een brief aan rechter Brian Cogan portretteren ze de 62-jarige drugsbaron als een monsterlijke moordenaar, die levenslang opgesloten moet worden.

“Uit het overweldigende bewijsmateriaal dat tijdens het proces aan bod kwam, blijkt dat de verdachte een meedogenloze en bloeddorstige leider was van het Sinaloa-kartel”, luidt het in het vijf pagina’s tellende schrijven. “Getuigenissen tonen aan dat het Sinaloa-kartel een van de machtigste organisaties voor drugshandel was in Mexico, dat door middel van het gebruik van buitensporig geweld, waaronder ontvoeringen, foltering en moord, de controle verwierf over grote delen van het Mexicaanse grondgebied.”

Vrijdag eisten de openbare aanklagers nog meer dan 12,6 miljard dollar van de drugsbaron. Volgens hen is dat bedrag een “voorzichtige” schatting van wat Guzman zou verdiend hebben bij zijn misdaden in de VS. Volgens de aanklagers is Guzman namelijk aansprakelijk voor de verkoop van meer dan 500.000 kilogram cocaïne in de VS, met een waarde van 11,8 miljard dollar, en voor de verkoop van marihuana en heroïne voor een waarde van honderdenmiljoenen dollar.

De vroegere baas van het Sinaloa-kartel zit momenteel vast in een zwaar beveiligde gevangenis in de wijk Manhattan in New York. Geen overbodige luxe, want in Mexico is Guzman twee keer uit een gevangenis kunnen ontsnappen. In 2001 maakte hij daarvoor dankbaar gebruik van een wasmand en in 2015 zette hij het op een lopen via een tunnel, die zijn handlangers tot onder zijn cel hadden gegraven.

De formele bepaling van de strafmaat is pas voor 17 juli voorzien. De volgens de Amerikaanse federale wet toegestane doodstraf werd uitgesloten in het proces, na een overeenkomst tussen de VS en buurland Mexico, dat Guzman had uitgeleverd na zijn arrestatie. Eerder deze maand werd overigens al het verzoek van de advocaten van Guzman om een nieuw proces voor de Mexicaanse drugsbaron door de rechter verworpen.