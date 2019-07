AS Roma haalt doelman weg bij Real Betis

AS Roma heeft zich woensdagavond versterkt met doelman Pau Lopez. De 24-jarige Spanjaard, éénvoudig international, komt over van Real Betis en ondertekende bij de Romeinen een contract tot medio 2024. Met zijn overgang is een transfersom van 23,5 miljoen euro gemoeid.

De Catalaan moet tussen de palen de concurrentie aangaan met de Zweed Robin Olsen, die het voorbije seizoen geen onvergetelijke indruk naliet. De erfenis in het Roma-doel is dan ook enorm met voorganger Alisson Becker (nu Liverpool) in gedachten.

Lopez is een jeugdproduct van Girona en Espanyol. Bij die laatste club debuteerde hij op het hoogste niveau. Espanyol verhuurde hem in het seizoen 2016-2017 zonder succes een jaartje aan Tottenham. Vorige zomer trok Lopez naar Real Betis, waar hij na een knalseizoen een toptransfer naar Roma versierde.

AS Roma was deze al zeer bedrijvig op de transfermarkt. De Romeinen, die het voorbije seizoen tegenvallend zesde eindigden in de Serie A, trokken al Amadou Diawara (Napoli), Bryan Cristiante (Atalanta) en Leonardo Spinazzola (Juventus) aan. Daartegenover stond wel het vertrek van sterkhouder Kostas Manolas (Napoli). Ook Luca Pellegrini (Juventus) en Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua).