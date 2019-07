3-jarig kind komt om het leven nadat het in zwembad viel

Een driejarig kind was dinsdag aan het zwembad aan het spelen. Het kind belandde in het water. De peuter vocht nog voor zijn leven maar woensdagavond overleed het kindje dan toch.

Het ongeval deed zich voor in Musson een dorp in Wallonië vlak bij de Franse en Luxemburgse grens. De jongen viel in het water tijdens het spelen, zijn negenjarig broertje zag alles gebeuren en verwittigde de ouders die even niet in de buurt waren.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de jongen werd gereanimeerd. Het kind werd met een helikopter naar het overgebracht naar een ziekenhuis in Luxemburg. Het kindje belandde in een coma. Woensdagavond overleed de jongen.