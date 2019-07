Gegevensbeschermingsautoriteit stelt wellicht onderzoek in naar Google

De Gegevensbeschermingsautoriteit zal “wellicht” een onderzoek instellen naar de werking van Google Home en Google Assistant. Dat heeft voorzitter David Stevens donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Medewerkers van Google kunnen luisteren naar geluidsopnames die door Google Home-luidsprekers of door de smartphone-app Google Assistant zijn opgenomen, ontdekte de VRT. Het gaat daarbij niet alleen om de commando’s die gebruikers bewust aan de luidspreker doorgeven - in theorie enkel als de gebruiker ‘Hey Google’ zegt - maar ook om gewone conversaties die per ongeluk zijn opgenomen.

Uittredend minister van Privacy Philippe De Backer vroeg de Gegevensbeschermingsautoriteit woensdag om een onderzoek in te stellen. De privacywaakhond zal dat “wellicht” ook doen, zei voorzitter David Stevens donderdag in De Ochtend, omdat ze verwacht dat bepaalde gebruikers klacht zullen indienen bij de organisatie.

“Voor mij is het heel duidelijk dat het over persoonsgegevens gaat, dat de Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd is en dat wij wellicht een onderzoek zullen moeten instellen omdat er een of meerdere klachten zullen volgen”, aldus Stevens. Hij roept gebruikers ook op dat te doen. “Als mensen zich hierdoor gegriefd voelen of ontstemd zijn, dat zij een klacht indienen, wij hebben daarvoor een formulier online staan. Het is heel belangrijk dat we een goed zicht hebben op waar de mensen van wakker liggen, zodat we juist en correct kunnen optreden.”