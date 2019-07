Wegloper stopte met school en vluchtte naar Duitsland

Gilles Hardenne is gezond en wel teruggevonden, zo kondigde Child Focus woensdagochtend aan. De jongen blijkt het zelf op een lopen te hebben gezet nadat hij al zes maanden gestopt was op school maar dat thuis niet durfde te vertellen.

De federale politie had dinsdag nog een opsporingsbericht verspreid voor de achttienjarige, op verzoek van het Luikse parket in samenwerking met Child Focus. De jongen was maandag voor het laatst gezien omstreeks 11.55 uur in de rue Saint-Gilles in Luik. De jongen is zichzelf in Duitsland bij de politie gaan melden, zo’n 80 kilometer van zijn kot in Luik.

De ouders die hun zoon midden in de nacht zelf op het politiebureel gingen oppikken, zijn blij hun zoon terug te zien na 40 uur bang afwachten. “Hij was een half jaar geleden al gestopt met school maar hij durfde dat niet te vertellen. Hij bleef de leugens aan mekaar rijgen en geraakte er uiteindelijk niet meer uit”, klinkt het. Het duurde even voor de jongeman alles kreeg uitgelegd aan zijn ouders, maar die zijn vooral blij dat hij niets onherstelbaar heeft gedaan.