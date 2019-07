Wie een dagje wil kajakken in de Ardennen heeft pech: bijna alle locaties zijn gesloten door de droogte

Er zijn maar liefst 17 van de 21 beschikbare kajak-locaties in Wallonië gesloten. En 11 van de 13 stromen zijn verboden. Onder andere de Semois en de Ourthe zijn momenteel gesloten door te weinig water.

Het wordt steeds moeilijker om in het begin van de zomer nog te kajakken in Wallonië. Het is namelijk verboden op een groeiend aantal rivieren: het laatste stuk van de Semois is nog steeds toegankelijk maar gaat straks ook dicht, zolang er geen regen valt. De Ourthe, Viroin, Aisne, Coal, Our, Western Ourthe, Oost-Ourthe, Salm, Sûre en Vierre zijn ook gesloten voor kajaks.

Voor de andere sectoren constateerde de ‘droogte-eenheid’ in Wallonië dat de “regens van juni het waterpeil op niveau hebben gehouden”. Bovendien wordt “een overvloedige regenval verwacht op het hele Waalse grondgebied” in de komende tien dagen.

De openbare distributie van water verloopt normaal, behalve in de gemeente Tellin die preventieve maatregelen heeft afgekondigd. De debieten zijn binnen het normale bereik voor het seizoen “en over het algemeen blijven de watervolumes in de dammen voldoende”.

Bovendien dalen de grondwaterstanden, zoals gebruikelijk in dit seizoen. “De situatie is normaal, zelfs als sommige oppervlaktewaterstanden op een zeer laag niveau liggen vanwege de slechte winteraanvoer van 2016 en 2017”, waarschuwt de SPW. De kwaliteit van het zwemwater is overal goed.