Franse comapatiënt Vincent Lambert overleden

Vincent Lambert, de Fransman die al bijna elf jaar in coma lag, is donderdagvoormiddag overleden. Dat melden familieleden. De behandeling van Lambert werd vorige week stopgezet. “Vincent is om 8.24 uur deze voormiddag overleden” in het ziekenhuis in Reims, zegt zijn neef François.

Na een jarenlange juridische strijd is vorige week beslist om de kunstmatige voeding van Vincent Lambert stop te zetten. Lambert verongelukte een tiental jaar geleden bij een verkeersongeval en raakte daarbij zwaargewond aan het hoofd. Sindsdien verkeerde hij in een soort vegetatieve toestand. In mei was de behandeling al eens stopgezet, maar op rechterlijk bevel nog dezelfde dag hervat.

De familie van de vroegere verpleegkundige was diep verdeeld: terwijl zijn echtgenote haar man wilde laten sterven, wilden zijn katholieke ouders dat met alle macht verhinderen. Ze spanden bij alle instanties een proces aan en trokken zelfs tevergeefs naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Vorige week wendde Lamberts moeder Viviane zich opnieuw tot de Verenigde Naties. En de advocaat van Lamberts ouders reageerde met een dreigement op de beslissing in cassatie. Ze willen de behandelende arts voor moord voor de rechter brengen, zei advocaat Jérôme Triomphe.