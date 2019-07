Uitslaande brand vernielt loods met hooi in Hoogstraten

Antwerpen / Hoogstraten - In Meerle, een deelgemeente van Hoogstraten, is donderdagochtend brand uitgebroken in een loods waar hooi opgeslagen lag. De loods is volledig vernield en ook een houtopslagplaats naast de loods staat in brand. De brandweer is massaal aanwezig en zal nog lange tijd moeten nablussen.

In Voort in Meerle merkte de eigenaar rond 4 uur ‘s morgens een brand op in zijn schuur. Het vuur sloeg na een tijd over op een houtopslagplaats. Het huis van de eigenaar heeft rookschade opgelopen, maar kon gevrijwaard worden van de vlammen. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.

Er vielen geen slachtoffers bij het incident. Er is wel een hevige rookontwikkeling in de omgeving en de brandweer is massaal ter plaatse. Omdat er veel brandweerwagens staan, moest N14 in beide richtingen afgesloten worden. Er zal nog lang moeten nageblust worden en de weg zal dan ook nog een tijdlang versperd zijn.