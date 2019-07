Cactus boort zich door voorruit

Een bestuurder die van rijvak wilde wisselen, had een cactus niet gezien. Die boorde zich vervolgens in de vooruit van de bestuurder.

Het bizarre ongeluk deed zich voor in Tuscon, Arizona. Een staat gekend om zijn vele cactussen, er staan er zoveel dat de saguaro - een typische en grote cactus - ook de nationale bloem is. Toch moet deze autobestuurder zich danig vergist hebben en de cactus over het hoofd hebben gezien. De auto knalde bij het wisselen van rijstrook op de cactus, die in twee brak en zich door de ruit boorde.

De automobilist geraakte niet gewond.