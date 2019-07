Officieel: Nana Ampomah verlaat Waasland-Beveren en trekt naar Fortuna Düsseldorf, dat Club Brugge het nakijken gaf

Nana Ampomah (23) heeft zijn transfer beet en verlaat Waasland-Beveren. Niet naar Club Brugge, dat te weinig bood, maar naar Fortuna Düsseldorf.

De Bundesliga-club bevestigde de komst van de Ghanese dribbelaar en Ampomah trainde al meteen mee met de Duitse club. Hij tekende een driejarig contract en moet in Düsseldorf de opvolger worden van Benito ­Raman en moet ook het vertrek van Dodi Lukebakio (gehuurd van Watford) opvangen.

Und dann steht Nana #Ampomah schon mit den neuen Kollegen auf dem Rasen ????? #f95 #NANAishere pic.twitter.com/ls0DKZb551 — Fortuna Düsseldorf (@f95) 11 juli 2019

De 23-jarige Ampomah was afgelopen seizoen in het shirt van Waasland-Beveren goed voor acht doelpunten en zeven assists in 30 wedstrijden. De transfersom is niet officieel bekendgemaakt maar zou rond vier miljoen euro schommelen. Op de Freet­hiel was ook een mooi bod binnengekomen uit China, maar dat zag Ampomah zelf niet zitten.

“Als je dit prachtige stadion ziet, bestaat er geen twijfel over dat ik bij een grote club ben aanbeland”, zegt Ampomah op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik ben heel gelukkig dat ik voor deze club kan spelen. Ik ga er alles aan doen om onze doelen te verwezenlijken.”

Lutz Pfannenstiel, sportief directeur van Düsseldorf, is in de wolken met de komst van de Ghanees. “Ampomah is snel, tweevoetig en heeft als winger heel wat bewegingen in huis. We hebben hem meerdere keren gescout en zijn ervan overtuigd dat hij na zijn sterke laatste seizoen in België ook in de Bundesliga een blijvende indruk zal nalaten.”