Verborgen wapenarsenaal in Anderlecht was van overleden Russische militair

Anderlecht - Het parket van Brussel heeft donderdagmiddag voor het eerst meer uitleg gegeven over het wapenarsenaal dat zaterdag per toeval gevonden werd. De wapens behoorden toe aan een gewezen Russische militair die in ons land verbleef.

Het parket sluit terrorisme of mogelijke aanslagen nu definitief uit. De zak met explosieven die zaterdag gevonden werd onderzocht door de FGP. Dankzij de eigenaar van het pand kon de eigenaar van de zak snel getraceerd worden. De zak was van G. A., een gewezen Russische militair die sinds 2000 in ons land vertoefde.

De man was gekend als psychologisch labiel en paranoïde. Hij was dol op messen. De zak werd ook terug gevonden in de eerste trede van de trap die leidde naar het appartement van G.A. De Rus stierf in 2011 op 46-jarige leeftijd. Dat de Rus de eigenaar is van de zak werd definitief bevestigd dankzij een achtergelaten vingerafdruk op de binnenkant van de tape die rond de messen gewikkeld was.

Een aannemer had zaterdag - uitgerekend tijdens de start van de Tour - toevallig een plastic zak ontdekt met producten waarmee een spijkerbom zou kunnen vervaardigd worden. Omdat er zowat 500.000 koersliefhebbers in de hoofdstad aanwezig waren, werd er onmiddellijk veel politie richting de Sergeant De Bruynestraat gestuurd.