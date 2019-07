Vanaf maandag ligt het werk zo goed als overal stil, en dat zullen we voelen op de weg

In een aantal regio’s is het bouwverlof al bezig maar vanaf morgen, vrijdag, ligt het werk zo goed als overal stil. En dat zullen we normaal gezien ook voelen op de weg. Bij mooi weer zal het wel druk blijven, maar het vrijetijdsverkeer, mensen die naar zee of een pretpark rijden, komt meestal pas vanaf een uur of negen op gang.

“Het zit een beetje in de mensen hun hoofd. Op 1 juli gaan de scholen dicht en wordt het plots ook veel minder druk op de weg. Maar niets is minder waar, zo toont ook de filebarometer aan. Op die eerste dag van de maand juli was er dit jaar zelfs meer file dan op een doorsnee werkdag. En ook nadien bleef het erg druk. Soms met lang aanschuiven”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

En daar zijn meerdere redenen voor. “Het verkeer neemt sowieso met 0,5 tot 1 procent per jaar toe. Er zijn dus gewoon meer auto’s op de weg. De filelengte neemt ook jaar na jaar toe en ook de zomer ontsnapt er niet meer aan”, zegt Stef Willems van Vias.

Vrijetijdsverkeer

Al is er wel een verschil merkbaar. Tijdens het schooljaar zijn de ochtend- en avondspits drukker. Er zitten dan meer mensen in de rush naar hun werk. Op die dagen neemt de file vanaf 10 uur snel af. “Tijdens de vakantie, vooral op zonnige dagen, willen mensen die niet hoeven te werken niet thuis zitten. Ze willen genieten en op uitstap gaan. Naar zee, naar pretparken, noem maar op. Maar ze slapen eerst wel een beetje uit, want het is vakantie. Dus komt dat vrijetijdsverkeer pas om een uur of negen echt op gang. Gevolg is dat de drukte wat later begint, maar ook veel langer duurt. De hele dag eigenlijk. Gebeurt er dan ook nog ergens een ongeval of zijn er werken aan de gang, dan zijn zomerfiles niet te vermijden. Neem nu donderdag op de E40 in Groot-Bijgaarden. Een ongeval en alles staat vast”, zegt file-expert Peter Bruyninckx.

“Wij proberen traditioneel zo veel mogelijk in verkeersluwe periodes te werken op drukke wegen”, zegt Veva Daniëls van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. In de zomermaanden dus. Maar dat brengt uiteraard sowieso hinder mee. Zelfs in minder drukke periodes.”

Maar nu is er dus (tijdelijk) beterschap op komst. In bepaalde regio’s is het bouwverlof al een week bezig. Vanaf morgen, officieel vanaf maandag 15 juli, is het zo goed als algemeen. Onder meer in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost- en West-Vlaanderen gaat de riem er vrijdagavond voor drie weken af.

Zaterdag erg druk op de weg

“En dat zouden we echt moeten voelen op de weg. Al kan dat ook snel weer omslaan. Een ongeval en alles staat vast. Maar laten we positief blijven en ervan uitgaan dat wie nog aan het werk is vanaf maandag een stuk minder lang onderweg zal zijn met de wagen” zegt Bruyninckx.

Maar eerst krijgen we nog een erg druk weekend, zo blijkt uit de verkeersprognoses van VAB. Want veel mensen voor wie het bouwverlof begint, vertrekken ook direct op reis. Vooral zaterdag staat als ‘zeer druk’ ingekleurd.

De beste vertrektijden naar het buitenland zijn vrijdag na 21 uur en zondag de ganse dag. Wie naar de kust trekt, vertrekt bij mooi weer het best vrijdag na 21 uur, zaterdag tussen 7 en 9 uur of na 15 uur en zondag tussen 7 uur en 10 uur of na 13 uur.

Na 5 augustus keert een eerste deel terug uit bouwverlof en groeien de files helaas weer snel aan.