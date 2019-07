Sportief directeur van Inter in Engeland om te onderhandelen over Romelu Lukaku, die niet meetrainde met United

Even commotie toen Romelu Lukaku ontbrak op het trainingsveld bij Manchester United, op promotour in het Australische Perth . Meteen werd geopperd dat een transfer nakende was maar achteraf bleek dat de spits gewoon in de fitness zat met onder meer ook Anthony Martial. Feit is wel dat Piero Ausilio, de sportief directeur van Internazionale, in Engeland is om te onderhandelen over de Belgische spits.