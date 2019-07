‘Stranger things’ verpulvert alle records én brengt oude meezinger terug

Sinds Netflix het derde seizoen van Stranger things op de wereld heeft losgelaten, verpulvert de populaire sciencefictionserie alle records. De streamingdienst is meestal karig met cijfers, maar liet nu wel verstaan dat in amper vier dagen tijd al meer dan veertig miljoen mensen de serie hebben bekeken.

“Sinds de wereldwijde lancering op 4 juli hebben al 40,7 miljoen huishoudens naar het nieuwe seizoen gekeken”, zegt Netflix op Twitter. Dat aantal is volgens de Amerikaanse streamingdienst meer dan eender welke andere film of serie in de eerste vier dagen ooit kon scoren. Bovendien hadden al meer dan 18 miljoen mensen het volledige seizoen uitgekeken. Dat wil zeggen: acht keer zo’n 50 minuten ofwel minstens 400 minuten aan Stranger things op één, twee, drie of maximaal vier dagen tijd.

Dat de serie waanzinnig populair is, heeft veel te maken met de nostalgische setting: het decor, de outfits, de product placement en de muziek komen rechtstreeks uit de eighties. En dat is duidelijk een succesrecept.

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) 8 juli 2019

Meezinger terug

In de laatste aflevering van het derde seizoen komt het nummer Never Ending Story van de Britse popster Limahl voor. Twee hoofdpersonages, Dustin (vertolkt door Gaten Matarazzo) en zijn vriendinnetje Suzie (Gabriella Pizzolo), zingen het lied via een walkietalkie. De zanger zelf hoorde pas van de bewuste scène nadat zijn jongere neefjes hem het nieuws hadden verteld.”Ze zijn allebei grote fan van de show en waren super blij”, zei Limahl in een exclusief interview aan tijdschrift Entertainment Weekly. “Het is ongelofelijk dat mijn nummer vijfendertig jaar later een compleet nieuw publiek bereikt. Zelf heb ik de serie nog niet bekeken, maar ik heb de scène nu wel gezien en was erg ontroerd.”

Intussen hebben de schrijvers van de serie laten weten dat de kans groot is dat er een vierde seizoen komt van ‘Stranger Things’.

Bekijk de bewuste scène hieronder, opgelet: het fragment kan spoilers bevatten.