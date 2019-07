‘El Loco’ Abreu breekt eigen wereldrecord met 29ste club

Er lijkt maar geen einde te komen aan de kleurrijke carrière van clubhopper Sebastian Abreu. De 42-jarige Uruguayaan tekende donderdag bij Boston River voor zijn 29ste club in zijn voetballoopbaan. Daarmee keert Abreu na vijf clubs in twee jaar tijd terug op het hoogste niveau in zijn geboorteland. Abreu leek zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hebben gehangen en zich te richten op zijn trainerscarrière, maar keert dus al na drie maanden weer terug binnen de lijnen.

Met Boston River zit Sebastian Abreu pas aan zijn vierde Uruguayaanse club in zijn nu al roemrijke carrière. De 70-voudig international verbrak in januari 2018 het wereldrecord van de Duitser Lutz Pfannenstiel, die bij maar liefst 25 clubs op de loonlijst stond. Sinds Audax Italiano speelde ‘El Loco’ nog bij het Chileense Magallanes, het Braziliaanse Rio Branco RS, het Argentijnse Santa Tecla alvorens hij bij Boston River tekende.

Bij Santa Tecla, waar hij tussen juli 2016 en december 2016 al eens voor speelde, combineerde hij zijn verblijf met het trainersschap. Na drie maanden lijkt Abreu dit avontuur alweer op te geven voor een nieuwe uitdaging bij Boston River.

Abreu begon in 1994 zijn carrière bij het Uruguayaanse Defensor Sporting, waar hij tevens zijn jeugdopleiding genoot. Sindsdien verhuisde hij 42 keer van club, waarbij hij 29 verschillende teams vertegenwoordigde. Abreu diende drie teams in Europa: Deportivo La Coruna, Real Sociedad en Aris Saloniki.

‘El Loco’ staat daarnaast bekend om zijn gedurfde panenka op het Wereldkampioenschap in 2010. In de kwartfinale verzekerde hij met een lobbal uiteindelijk een plaats voor Uruguay in de halve finale ten koste van Ghana.