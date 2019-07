Kris Van Dijck (N-VA) meteen weggevoerd na zijn 11-juli-speech: P-Magazine schrijft dat hij escortmeisje hielp met fraude

Grote commotie donderdagochtend na de 11 juli-toespraak van Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA). Hij werd plots abrupt vroegtijdig weggevoerd, zonder iets te willen zeggen. Het magazine P-Magazine had hem tijdens zijn speech beschuldigd van uitkeringsfraude in samenwerking met een prostituee.

Volgens P-Magazine zou Van Dijck in de loop van 2014 aan de zogenoemde ‘escort Lynn’ aan een uitkering van meer dan 5.000 euro van het FSO hebben geholpen. Dat fonds, voluit ‘Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers’, kan in bepaalde gevallen werknemers vergoeden wanneer de onderneming waar zij voor werkten failliet is gegaan. De onderneming in kwestie werd slechts een paar maanden voordien opgericht. Volgens P-Magazine was dat schijnbaar met de bedoeling snel weer opgedoekt te worden.

P-Magazine citeert daarnaast uit mails, en toont afbeeldingen, van Van Dijck aan de escortdame. Waaronder deze: “Suske, ik heb je mail ontvangen op mijn yahoo mail adres, maar ik kan dat vanuit het parlement niet openen. Ik heb net Kris peeters aan de lijn gehad, ik mag hem het volledige dossier/ gegevens bezorgen. Niet teveel naar dit adres sturen aub… mijn medewerkster leest soms mijn mails.”

Twee weken later zou een volgende mail verstuurd zijn en zou volgens P-Magazine het dossier in orde gekomen zijn. “Ik heb de mail aan K.P. verstuurd. Ik bezorg hem u. hou die mail aan P. wel voor uzelf aub. aan niemand doorsturen. Ook niet aan advocaat, zeker niet hé.” ‘Escort Lynn’ zou volgens documenten van het FSO 5.239,15 euro gekregen hebben.

De timing is opmerkelijk. Nadat Van Dijck al de hele week in het oog van de storm stond na zijn dronken ongeval zette P-Magazine het verhaal donderdagochtend online uitgerekend op het moment dat Kris Van Dijck zijn speech gaf in het Brusselse stadhuis naar aanleiding van 11 juli.

Na de speech werd de parlementsvoorzitter onmiddellijk weggeleid. Hij verliet het Brusselse stadhuis met rasse schreden, gevolgd door zijn echtgenote. Gevraagd naar een reactie door VRT NMW wilde Van Dijck geen enkele commentaar kwijt. Ook zijn partijgenoten wilden aan onze redactie voorlopig geen reactie geven. “We willen dit verhaal eerst intern bekijken”, luidde het.

Onze redactie contacteerde vervolgens ook de prostituee over wie P-Magazine bericht. Zij wil voorlopig evenmin reageren. “Neen, ik heb geen interesse. Dank je wel”, klonk het kort aan de telefoon.

