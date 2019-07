Een op drie studenten doet vakantiejob in lijn met studies

Nu de vakantie begonnen is, klimmen de studentenjobs weer naar een hoogtepunt. Naar schatting gaat deze zomer meer dan een half miljoen jobstudenten aan de slag. Dat is een recordaantal. Uit cijfers van studentenuitzendkantoor Deltaworx uit Antwerpen blijkt bovendien dat een op de drie studenten een job uitoefent in lijn met zijn of haar studies.

Dat studentenjobs zich steeds minder enkel concentreren in typische sectoren als de horeca, verkoop of ‘hospitality’ heeft te maken met een aantal factoren. Twee jaar geleden werd de regelgeving voor studentenarbeid versoepeld waardoor studenten 475 uur per jaar mogen werken. Deltaworx stelt vast dat bedrijven daardoor hun deuren meer openzetten voor jobstudenten. Daaronder ook bedrijven met atypische studentenarbeid, zoals marketing-, ITen juridische opdrachten. Daarnaast zoeken meer en meer jongeren bewust een job die in lijn ligt met hun studies. Uit een bevraging van Deltaworx blijkt dat zo’n 29 procent van de jobstudenten dat doet.

Grafisch ontwerper

Ellen Vanderlooveren (22) uit Antwerpen is een van hen. De studente productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, die aan haar masteropleiding begint, werkt als grafisch designer bij Anubis Care in Brasschaat. “Intussen ben ik er een tiental weken aan de slag. Ik werk gedurende een dag per week met een gemiddelde van vijf tot zes uur. Mijn uren zijn heel flexibel. Mijn opdrachten kunnen gaan van het opstellen van een mail die er grafisch mooi moet uitzien tot het ontwerpen van prijslijsten, affiches, reclamewerk en het mee vorm geven van websites”, vertelt ze.

“Toen ik mij een jaar geleden inschreef bij Deltaworx kwamen er aanvankelijk opdrachten in de horeca en als hostess binnen. Maar in maart van dit jaar gingen ze van start met Talent Based Jobs. Het betreft vacatures die meer specifieke skills vereisen zoals marketing, webdesign,... Die kans heb ik meteen gegrepen, want zeker als grafisch ontwerper of in de creatieve sector in het algemeen vind je heel weinig studentenjobs. Het is een unieke gelegenheid om relevante werkervaring op te doen en dat staat heel goed op je cv als je later gaat solliciteren. Bovendien werk je op deze manier consistent bij één werkgever wat ook bevordelijk is”, getuigt de studente.

Vanderlooveren is ook een van de velen die ervoor kiezen om door het jaar door te werken. “De zomer blijft een populaire periode voor jobstudenten, hoewel er ook steeds meer doorheen het jaar wordt gewerkt. We merken dat studenten niet meer snel geneigd zijn om bijvoorbeeld een volledige maand bezig te zijn. Ze kiezen liever wanneer het hen uitkomt om te werken. Dat kan gemakkelijk via uitzendarbeid”, zegt Jeroen Poels, CEO van Deltaworx.

Bankensector

Thomas Van de Wiele (22) uit Kruibeke werkt wel een maand aan een stuk, maar ook in een job die in de lijn van zijn studies ligt. Vanuit de regionale zetel van Crelan in Berchem werkt de student rechten bij de dienst inspectie die controles uitvoert in de agentschappen. “Ik doe dit al voor de vijfde zomer op rij”, zegt de student.

“Als zoon van een werknemer bij Crelan kon ik als jobstudent aan de slag toen ik mijn secundair net had beëindigd. Uit interesse voor het onderwerp heb ik die kans gegrepen. Intussen ben ik rechten gaan studeren aan de Universiteit Antwerpen. Gaandeweg merkte ik dat wat ik in de lessen zie tijdens mijn studentenjob zie terugkomen en hoe dat in praktijk wordt gebracht. Daarom keer ik elk jaar terug. Mijn takenpakket breidt ook elk jaar uit. Op deze manier kan ik toch al heel wat ervaring opdoen”, getuigt hij.

Bewakingsagent

Yannick Vandeputte (18) uit Brecht die net een opleiding veiligheidsagent aan het Heilig Graf in Turnhout achter de rug heeft, is afgelopen week dan weer begonnen als bewakingsagent bij Securitas. “Ik heb nu twee dagen winkelbewaking in Antwerpen gedaan. Na mijn vakantie zet ik dit voort tot en met september. De uren zijn heel gevarieerd. Dit is een mooie aanloop om op zoek te gaan naar vast werk”, getuigt ook hij.

>

>

>