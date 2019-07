Dertien doden bij explosie bomauto in Syrische stad Afrin

Minstens dertien mensen, onder wie acht burgers, zijn donderdag in Afrin, in het noorden van Syrië, gedood bij de ontploffing van een bomauto, zo heeft het Syrische Observatorium voor Mensenrechten gemeld.

De stad Afrin en omgeving, overwegend bevolkt door Koerden en gelegen in de provincie Aleppo, wordt gecontroleerd door rebellen die bondgenoten van Turkije zijn. In maart 2018 had Ankara de controle genomen over de regio, na een offensief op de Koerdische militie YPG (Volksbeschermingseenheden).

“De ontploffing gebeurde bij een versperring (van pro-Ankara-rebellen) aan de toegang” tot de stad Afrin, toen voertuigen stonden aan te schuiven voor een inspectie, zei Rami Abdel Rahmane, de directeur van SOHR (Syrian Observatory for Human Rights). Acht burgers, onder wie twee kinderen, en vier strijders lieten het leven volgens Abdel Rahmane. SOHR maakte ook melding van meer dan 30 gewonden.