Negen maanden celstraf voor extreemrechts boegbeeld uit Groot-Brittannië

Tommy Robinson, een kopstuk van extreemrechts in Groot-Brittannië, is donderdag in Londen veroordeeld tot negen maanden cel voor minachting van de rechtbank. Robinson verspreidde op sociale media beelden die hij filmde in de marge van een proces, hoewel de rechtbank dit had verboden.

De stichter van de Engelse Defensieliga, een extreemrechtse groepering, werd schuldig bevonden omdat hij mannen had gefilmd die ervan beschuldigd waren dat ze jonge meisjes seksueel uitgebuit hadden. Hij deed dat in de marge van een proces, en verspreidde de beelden direct op internet. Voor dat proces, dat plaatsvond in Leeds in mei 2018, waren beperkingen van kracht voor de media. Die restricties moesten garanderen dat de beklaagden een eerlijk proces zouden krijgen.

De video werd online gezet net toen de jury zich had teruggetrokken om het verdict te bepalen. Ze werd 3,4 miljoen keer bekeken. Robinson, die eigenlijk Stephen Christopher Yaxley-Lennon heet en 36 jaar oud is, werd eerst veroordeeld tot dertien maanden cel in de zaak. Maar nadat hij in beroep was gegaan, kwam hij vrij op borgtocht in afwachting van een nieuw proces.

Het Central Criminal Court in Londen, de zogenaamde Old Bailey, veroordeelde hem nu donderdag dus tot negen maanden cel. Maar omdat Tommy Robinson al tijd doorbracht achter de tralies vermindert de straf tot negentien weken cel. Daarvan moet hij de helft uitzitten voor hij vrij kan komen.

Tommy Robinson heeft “door zijn live-dwaasheden” het goed verloop in gevaar gebracht van “een proces van mannen die beschuldigd werden van vreselijke misdaden”, zegt Nick Lowles, een verantwoordelijke van Hope Not Hate, een organisatie die racisme en fascisme bestrijdt, in een persbericht. “Hij bekommert zich niet om de slachtoffers van seksuele roofdieren, hij geeft enkel om zichzelf.”