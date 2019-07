VS in de ban van IVF-schandaal: vrouw beviel van drie baby’s van onbekende koppels

Een vrouw is de voorbije jaren in de Verenigde Staten tweemaal bevallen van kinderen die niet van haar waren. Twee keer werd via ivf een verkeerd embryo bij haar ingebracht, dat eigenlijk van een ander koppel was. De vrouw en haar man klagen het fertiliteitscentrum samen met de ouders van een van de kinderen aan. “Het was hartverscheurend.”

Jarenlang hadden Y.Z. en A.P., een gemengd Aziatisch-Amerikaans echtpaar uit New York, geprobeerd om kinderen te krijgen. Zowel op de natuurlijke manier als via kunstmatige inseminatie lukte het niet. Dat veranderde toen ze naar het fertiliteitscentrum CHA in Los Angeles stapten: ze gaven 100.000 dollar uit aan ivf-behandeling en werden eindelijk zwanger. Van een tweeling zelfs.

Maar bij de geboorte bleek er iets verkeerd te zijn. De twee jongens hadden niet dezelfde etniciteit als de vrouw en haar man. Het embryo dat bij de vrouw ingebracht was, was niet van hen afkomstig. En het was niet de eerste keer dat de vrouw bevallen was van een kind dat niet van haar was.

DNA-test

Dat kwam pas aan het licht toen Anni en Ashot Manukyan uit Glendale, Californië, door de kliniek opgeroepen werden voor een routine-onderzoek. Hun verbazing was immens toen ze de dag erna gebeld werden: het onderzoek was eigenlijk een DNA-test. En daaruit was gebleken dat hun zoon Alec op 30 maart geboren was bij de vrouw uit het verhaal hierboven, die eerder dus ook al bevallen was van een tweeling die niet van haar was.

De Manukyans waren woedend. “Ik heb geen band kunnen opbouwen met mijn baby, dat was het enige dat door mijn hoofd ging”, getuigt een emotionele Anni Manukyan. “Ik heb hem niet kunnen vasthouden, ik was er niet toen hij geboren werd, hij is niet in mij kunnen groeien... Ik heb niets kunnen doen. Dat is allemaal zo belangrijk voor een moeder. Ze hebben me beroofd van al die unieke ervaringen. Dit is hartverscheurend.”

Alsof al die vergissingen nog niet voldoende waren, kwam ook nog aan het licht dat een embryo van liefst drie andere wildvreemde koppels bij Anni was ingebracht tijdens haar pogingen om zwanger te worden. Ze werd er niet zwanger door, alleen nog kwader. Het koppel heeft samen met de vrouw die dacht dat ze de biologische moeder was een klacht ingediend tegen het fertiliteitscentrum.

CHA weigerde te reageren.