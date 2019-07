TRANSFERGERUCHTEN. Engels op weg naar de Premier League, interesse voor Alderweireld uit Italië

Elke dag van de zomermercato presenteren wij u een greep uit de belangrijkste transfergeruchten in de internationale voetbalpers. Met de nodige korrels zout te nemen.

Beginnen doen we met de geruchten rond de Belgen. Sky Italia vertelt dat AS Roma interesse heeft in Toby Alderweireld. De Romeinse club wil deze zomer twee nieuwe verdedigers aantrekken. Een daarvan is Atalanta-speler Gianluca Mancini. Voor tweede transfer twijfelen ze tussen Alderweireld of Marc Bartra (Real Betis). Tottenham heeft voorlopig nog geen bod ontvangen voor Alderweireld. Zijn transferclausule bedraagt 25 miljoen euro.

Björn Engels zou volgens L’Equipe op weg zijn naar de Premier League. De voormalige verdediger van Club Brugge zou al in vergevorderde onderhandelingen zijn met Aston Villa. L’Equipe meent dat de transfer nu wel eens snel een feit zou kunnen zijn. De 24-jarige Engels speelde een sterk seizoen bij het Franse Reims, maar liet er nog onder contract tot juni 2023.

Simon Mignolet is voorlopig nog steeds een speler van Liverpool. Volgens The Evening Standard wil de 31-jarige doelman deze zomer erg graag vertrekken bij The Reds. Crystal Palace zou een bod van 10 miljoen euro voorbereiden, maar dat zou ruim onvoldoende zijn voor de winnaar van de Champions League. Mignolet is vandaag alvast met veel zin terug begonnen aan de trainingen bij Liverpool.

Back to work! Great to be back with the squad ???? ?? #YNWA pic.twitter.com/6UkF6B0wZE — Simon Mignolet (@SMignolet) 11 juli 2019

Even commotie toen Romelu Lukaku ontbrak op het trainingsveld bij Manchester United, op promotour in het Australische Perth . Meteen werd geopperd dat een transfer nakende was maar achteraf bleek dat de spits gewoon in de fitness zat met onder meer ook Anthony Martial. Feit is wel dat Piero Ausilio, de sportief directeur van Internazionale, in Engeland is om te onderhandelen over de Belgische spits (lees meer).

Keert Diego Costa terug naar de Premier League? Volgens The Sun is de 30-jarige Braziliaans-Spaanse spits gesprekken begonnen met Everton. Diego Costa verliet in 2017 Chelsea met de Engelse titel op zak en keerde terug naar Atletico Madrid. Maar daar lijkt hij dit seizoen op overschot na de komst van Joao Felix en Álvaro Morata. Bij Everton zijn ze dan weer op zoek naar een nieuwe nummer negen. Volgens Tuttosport probeerde Everton ook Moise Keane los te weken bij Juventus, maar de Italiaanse landskampioen wil zijn toptalent uiteraard niet laten gaan. Op Yannick Bolasie en Kevin Mirallas wordt er aan de Merseyside niet meer gerekend.

The Sun weet ook dat Everton een bod van 35 miljoen euro heeft gedaan op Barcelona-winger Malcom, maar dat Arsenal probeert de deal nog te kapen. Voor Arsenal was Wilfried Zaha het toptarget, maar Crystal Palace heeft een bod van 45 miljoen afgewimpeld met de mededeling “ruim onvoldoende”. En dus kijkt Arsenal-coach Unai Emery ook naar Malcom.

Volgens Sky Sport Italia jaagt West Ham op Juventus-spits Gonzalo Higuain. De Argentijnse aanvaller werd na nieuwjaar door de Oude Dame uitgeleend aan Chelsea. West Ham hoopt nu ook Higuain te kunnen huren, maar Juventus wil de 31-jarige spits liever verkopen voor een prijs rond de 45 miljoen euro.

Mario Lemina, de 25-jarige middenvelder van Southampton, heeft laten weten dat hij komend seizoen niet meer voor The Saints wil voetballen. Lemina staat in de belangstelling van een rits topclubs uit de Premier League waaronder Manchester United en Arsenal.

Bayern Munchen is na het vertrek van Arjen Robben en Franck Ribéry dringend op zoek naar versterking voor de flanken. De transfers van Leroy Sané (Man City) en Ousmane Dembélé (Barcelona) zitten voorlopig vast en dus kijkt de Recordmeister naar alternatieven. Volgens Bild staat het Nederlandse talent Steven Bergwijn (PSV) op de reservelijst.