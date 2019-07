Vader geeft vriendinnetje (6) van dochter vloeibare xtc: meisje ontsnapt maar net aan de dood

Een zesjarig meisje uit het Nederlandse Helmond is maar net aan de dood ontsnapt nadat ze van de vader van een vriendinnetje GHB - vloeibare xtc - te drinken gekregen had. Het openbaar ministerie vraagt een voorwaardelijke celstraf voor de man.

De feiten speelden zich af in de zomer van 2018, toen een vriendinnetje (6) van de dochter van Marcel D. (45) bij hen thuis in het Nederlandse Helmond kwam spelen. Toen hij voor zichzelf en de kinderen een drankje wilde nemen, ging het mis. Hij vergiste zich en gaf het meisje het vetverbrandende drankje, dat hij naar eigen zeggen van een vriend in de fitness gekregen had, en zichzelf haar limonade.

Het meisje begon te gillen van de buikpijn en moest overgeven. D. bracht haar, nadat hij haar even op bed had laten liggen, naar het ziekenhuis. De spoedartsen slaagden erin haar leven ternauwernood te redden.

Wat bleek? Het drankje dat D. in de fitness gekregen had, bevatte GHB - vloeibare xtc - en dan nog in een hoeveelheid waarvan de helft al dodelijk kan zijn. De man zegt niet te weten dat het flesje de drugs bevatte. Hij gaf in de rechtbank toe dat hij wel eens duizelig werd of hartkloppingen kreeg na het drinken ervan, maar hij stelde zich daar nooit vragen bij.

De Nederlandse officier van justitie Ester Lodder gelooft dat verhaal, net als zijn bewering dat hij het meisje de drank per toeval gaf. De man wordt toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld ten laste gelegd: hij riskeert een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een stevige werkstraf van 180 uur.