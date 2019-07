“Teleurstellend” halfjaar voor Antwerpse diamantsector: “Handelsoorlogen, politieke instabiliteit en financiële onzekerheid”

Antwerpen - De Antwerpse diamantsector heeft er een teleurstellend halfjaar op zitten, door een beperkte vraag en een krimpend nieuw aanbod. Dat zegt het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) donderdag.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werd in Antwerpen 21 procent minder ruwe diamant geëxporteerd dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, terwijl de import met bijna 20 procent daalde. Door de dalende ruwprijs zakte de waarde van zowel export als import met meer dan een kwart (respectievelijk 27 en 26 procent).

Volgens het AWDC zijn de tegenvallende resultaten te wijten aan “handelsoorlogen, politieke instabiliteit en financiële onzekerheid”. Diamanthandelaars stellen hun aankopen uit, omdat ze erop speculeren dat de prijzen nog verder zullen dalen. “Hierdoor blijven de diamantproducenten met grote voorraden zitten, waardoor sommigen van hen ertoe gedwongen worden om onder de prijs te verkopen”, klinkt het. De situatie leidt er ook toe dat diamantproducenten minder ontginnen. “Als belangrijkste handelscentrum in ruwe diamant voelt Antwerpen dit natuurlijk meteen”, benadrukt het AWDC.

Positief is volgens het AWDC wel dat aan de consumentenzijde de vraag naar diamantjuwelen blijft groeien, vooral in Verenigde Staten en China. “Het is afwachten wat dit betekent voor de handelscijfers in de tweede helft van het jaar”, luidt het.

Tijdens de eerste jaarhelft daalde het volume geëxporteerde geslepen diamant vanuit Antwerpen ten opzichte van vorig jaar met 13 procent en de hoeveelheid geïmporteerde goederen met 8 procent. Omdat de export- en importprijzen in vergelijking met vorig jaar met 10,5 en 9 procent stegen, bleef de waardedaling beperkt.