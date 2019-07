Rus achter Indonesische tralies voor poging tot smokkel van orang-oetan

Een Indonesische rechtbank heeft een Rus tot een celstraf van één jaar veroordeeld omdat hij probeerde een verdoofde orang-oetan het land uit te smokkelen, zo bericht het openbare nieuwsagentschap Antara in Jakarta donderdag.

Andrej Zhestkov werd in maart bij de kraag gevat toen hij op de internationale luchthaven van het eiland Bali op het punt stond om een vlucht naar Rusland te nemen. In een mand droeg hij een twee jaar oude orang-oetan. Volgens de autoriteiten van de luchthaven was de aap gedrogeerd. De Rus zei dat hij de orang-oetan voor 3.000 dollar had gekocht.

Een rechtbank op Bali stelde donderdag vast dat Zhestkov een inbreuk pleegde op het overheidsprogramma voor de bescherming van bedreigde soorten in Indonesië. De orang-oetan geldt als een ernstig bedreigde soort. Volgens natuurorganisatie WWF zouden er nog ongeveer 111.000 in het wild leven op de eilanden Sumatra en Borneo.