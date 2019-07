Vrouw (61) dood aangetroffen in woning in Maasmechelen: vriend (42) opgepakt voor moord

Maasmechelen - In Maasmechelen is het levenloze lichaam van een 61-jarige vrouw aangetroffen door de politie. Dat heeft het parket van Limburg bevestigd. De 42-jarige vriend van de dame werd op verdenking van moord aangehouden door de onderzoeksrechter.

Omstreeks 9 uur werd de politie van Maasmechelen gealarmeerd omdat de vrouw niet meer reageerde op de telefoontjes van haar dochter. De politie vond het levenloze lichaam van de vrouw en er werd een onderzoek opgestart.

In een persbericht laat het Limburgse parket weten dat de 42-jarige vriend van de vrouw werd gearresteerd. Het labo van de federale politie, een deskundige die gespecialiseerd is in 3D-scans en de wetsgeneesheer kwamen ter plaatse. Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat de vrouw met geweld om het leven is gebracht.