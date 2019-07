Kris Peeters maakt mail openbaar waarin Van Dijck hem vraagt escortdame te helpen

Kris Peeters (links) benadrukt dat hij op geen enkele manier inhoudelijk is tussengekomen in het dossier waarin Kris Van Dijck (rechts) hem in 2014 om hulp vroeg. Foto: BELGA

Toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft een mail vrijgegeven waaruit blijkt dat Kris Van Dijck (N-VA) hem vroeg om tussen te komen in het dossier van de inmiddels beruchte escortdame.

Van Dijck nam donderdag kort na zijn 11-julispeech ontslag als Vlaams Parlementsvoorzitter nadat P-Magazine bekendmaakte dat hij destijds een bevriende escortdame geholpen zou hebben om op frauduleuze wijze uitkeringen op te strijken. Van Dijck zou in 2014, volgens mails waarop P-Magazine de hand heeft kunnen leggen, bij toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gelobbyd hebben om de vrouw in kwestie een uitkering toe te kennen van het zogenaamde Fonds Sluitingen Ondernemingen (FSO).

Kris Peeters heeft de bewuste mail die hij kreeg van Van Dijck nu zelf openbaar gemaakt. In de bewuste mail zegt Van Dijck dat de vrouw nog een groot bedrag van ongeveer 25.000 euro bij het Fonds Sluitingen Ondernemingen te goed heeft van haar vorige werkgever, die intussen failliet is gegaan. De politicus dringt in de mail aan op “enige spoed” vanwege de “precaire financiële situatie” van betrokkene, “een alleenstaande moeder”.

Op 12 december 2014 is aan de vrouw het verschuldigde bedrag uitbetaald. Maar Peeters benadrukt dat in dit dossier info werd gevraagd aan het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen zoals dat voor elk dossier gebeurt. Er is volgens zijn voormalig kabinet op geen enkele manier inhoudelijk tussengekomen door Peeters zelf.