Vlaams-Brabant handhaaft boerkiniverbod voor zwembaden op provinciale domeinen

In zwembaden op provinciale domeinen in Vlaams-Brabant blijft het voor moslima’s verboden om een tweedelige boerkini te dragen.

Een grootvader die zich verongelijkt voelde omdat zijn kleinkinderen geweigerd werden in het zwembad van het provinciaal domein van Kessel-Lo in Leuven gaf onlangs een nieuwe impuls aan de discussie over welk zwempak mag en welk niet: een zwemshort zoals de kleinzoon van de man mag om hygiënische redenen niet. Waarom een boerkini dan wel, klonk het.

De bestendigde afgevaardigden van de provincie Vlaams-Brabant staken de koppen bij elkaar om de gedragslijn te verfijnen, maar kwamen tot de conclusie dat dat eigenlijk niet hoefde: het reglement is duidelijk en blijft dan ook onveranderd. Een tweedelige boerkini is en blijft verboden, in tegenstelling tot een bikini of een (nauw aansluitende) tankini. Een boerkini gedragen als een los kleedje blijft ook anno 2019 dus taboe.