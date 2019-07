Bediende bloemenveiling versluisde in negen maanden tijd 4,3 miljoen euro naar zijn eigen rekening

Een 28-jarige medewerker van één van de grootste bloemenveilingen in Nederland is erin geslaagd om in negen maanden tijd minstens 4,3 miljoen euro te stelen van zijn werkgever. Dat het zo lang geduurd heeft voor hij tegen de lamp liep, roept vragen op. Royal Flora Holland onderzoekt nu hoe ze de centen kunnen recupereren en heeft de man aan de deur gezet.

Royal Flora Holland in Naaldwijk, Zuid-Holland, heeft de voorstelling van de jaarcijfers 2018 noodgedwongen uitgesteld. Want bedrijfsrevisoren ontdekten dat er ook eind vorig jaar al geld verdween. De fraude is wellicht vorige herfst begonnen. In mei van dit jaar is de werknemer aan de deur gezet. Omdat hij sjoemelde. Maar nu pas is duidelijk geworden voor welke enorme bedragen.

Opvallend daarbij is hoe simpel hij te werk ging. Hij versluisde het geld gewoon naar zijn eigen rekening. En dat roept vragen op. Want hoe kan het dat de boekhouding de geldtekorten nooit eerder heeft opgemerkt? Woordvoerder Michel van Schie van de bloemenveiling wil daarover geen commentaar geven omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt.

Zeker is dat er naast het gerechtelijke onderzoek ook een intern onderzoek wordt gevoerd. En dat het gesjoemel nog meer koppen zal doen rollen.

Nooit verdacht

De 28-jarige verdachte werkte nog maar een jaar bij Royal Flora Holland in Naaldwijk. Op de financiële dienst. Hij had er helemaal geen topfunctie en was een vrij onopvallend figuur. Omdat hij nooit in de kijker liep, heeft men hem wellicht ook nooit van iets verdacht.

Hij kwam dan wel nooit rechtstreeks met het grote geld in aanraking op de financiële dienst waar hij werkte, hij was wel op de hoogte van de financiële systemen in de veiling. Wellicht kon hij zo betalingen van groothandelaars die op de veiling hadden gekocht, doorsturen naar zijn eigen rekening.

Wellicht is zijn hebzucht hem uiteindelijk fataal geworden. Want hij begon met kleine bedragen, maar uit onderzoek is gebleken dat hij al vrij snel grotere sommen geld begon te stelen.

Op 6 augustus moet de 28-jarige man uit Den Haag voorkomen voor de rechter, zegt Frans Zonneveld, woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Ndrangheta

Het is niet de eerste keer dat de bloemenveiling Royal Flora Holland slachtoffer wordt van criminelen, weet de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Jarenlang smokkelde de Italiaanse maffia cocaïne tussen ladingen bloemen uit Aalsmeer naar Italië. Met de arrestatie van de gebroeders Vincenzo en Giuseppe Crupi in 2015 werd hun drugslijn drooggelegd. Maar bronnen beweren dat de Zuid-Italiaanse ‘Ndrangheta’ er ook nadien nog, zonder dat de directie het wist, een voet in huis hield.

Royal Flora Holland heeft een jaaromzet van 4,65 miljard euro. Vorig jaar zijn in totaal 12,1 miljard bloemen en planten verkocht. De directie laat nu onderzoeken hoe ze de verduisterde 4,3 miljoen euro kan recupereren.