Kapitein van vluchtelingenboot start rechtszaak tegen Italiaanse minister, die zich vrolijk maakt over klacht

Carola Rackete, de Duitse kapitein van de boot Sea-Watch 3 die migranten redt op zee, heeft een strafrechtelijke klacht tegen de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini opgesteld wegens laster op Facebook en Twitter, zo hebben haar advocaten donderdag laten weten.

In het 14 pagina’s tellende document vraagt ze de inbeslagname van accounts met laster op het internet, met een specifieke verwijzing naar de Facebook- en Twitter-accounts van Matteo Salvini. Het document vermeldt de talrijke keren dat de minister van Binnenlandse Zaken Rackete een “crimineel”, “rijke Duitse communist”, “huurling”, “bandiet”, “potentiële moordenares” en “medeplichtige van smokkelaars” noemde. De klacht zou bij het parket van Rome ingediend worden.

Salvini maakte zich donderdag meteen vrolijk over de klacht. “De Duitse communiste die de boot van de fiscale politie ramde, heeft het parket gevraagd mijn Facebook- en Twitter-account te blokkeren. Er zijn grenzen aan de belachelijkheid. Zal ik dan maar Instagram gebruiken???”

La comunista tedesca, quella che ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza, ha chiesto alla Procura di chiudere le mie pagine Facebook e Twitter. Non c’è limite al ridicolo.

Quindi posso usare solo Instagram??? ??https://t.co/9xLTz2xjE2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 juli 2019

Rackete is een vijand van Salvini sinds ze 40 migranten naar het eiland Lampedusa bracht terwijl de minister haar verboden had de territoriale wateren van Italië binnen te varen. Haar schip kwam in aanvaring met een politieboot bij het naderen van de haven. Rackete zei dat ze uit noodzaak handelde. Ze stond in Italië kortstondig onder huisarrest en er loopt een onderzoek tegen haar voor het helpen bij illegale migratie en het negeren van bevelen van ambtenaren en van een militair vaartuig.