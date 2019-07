Orange en Proximus delen mobiel toegangsnetwerk: betere dekking en voorsprong inzake 5G

Proximus en Orange gaan hun mobiele toegangsnetwerken delen. Daartoe hebben de telecombedrijven donderdag een zogenaamde ‘term sheet’ ondertekend. De samenwerking moet beide bedrijven onder meer in staat stellen om een betere dekking aan te bieden en in de toekomst 5G sneller en breder uit te rollen, zo melden Proximus en Orange in een gezamenlijke mededeling.

In de volgende maanden zullen werkgroepen van Proximus en Orange alle modaliteiten van de samenwerking, waaronder het organisatiemodel van de joint venture, vastleggen. Tegen het einde van het jaar moet een definitieve overeenkomst uit de bus komen. “De bedoeling is om de voorbereidende werken in het eerste kwartaal van 2020 aan te vatten”, luidt het.