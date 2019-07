Topaankoop Michel Vlap voelt zich al in zijn sas bij Anderlecht: “We voetballen met lef. Dat is mijn spel”

Michel Vlap scoorde woensdag tegen Benfica zijn eerste goal voor Anderlecht. De aanwinst van 8 miljoen euro probeert zijn stempel op het spel van RSCA te drukken. Hij durft die risicovolle passes te trappen en komt in scoringspositie. “Ik voel mij hier al heel goed.”

Zijn eerste goal voor Anderlecht scoorde Michel Vlap eigenlijk onbewust. Een voorzet-schot van Doku caprioleerde via een Benfica-verdediger en zijn voet tegen de netten. “Het was wel mijn goal”, lachte Vlap. “Met een gelukje: dat wel. Maar ik veranderde de bal toch van richting. Al was het voor mij persoonlijk niet zo belangrijk om die allereerste goal voor mijn nieuwe club te maken. Dan maak ik liever een veel mooiere goal.”

Vlap is vooral blij met de progressie die Anderlecht als ploeg maakt. Tactisch is er nog werk, maar Anderlecht neemt veel initiatief. Met een jonge ploeg werd er veel van positie geswitcht en gasten als Jeremy Doku, Thierry Lutonda en Sieben Dewaele lieten een sterke indruk. “We willen gewoon lekker voetballen. Het systeem moet nog groeien, maar Kompany wil nu vooral dat je lef en ballen toont. Iedereen moet durven de bal vragen en dat doen we. Dat is toch al positief in zo’n vol stadion met tienduizenden toeschouwers. Oké, sommige slordigheidjes moeten er nog uit, maar ik vond ons al heel aanwezig en we hadden vaak de bal.”

Doku

Vlap zelf had nog een tweede keer kunnen scoren, maar hij mistrapte zich op een goeie voorzet van Doku. “Dit soort potjes heb ik nog niet vaak gespeeld. Ik moet me dus ook nog wat aanpassen aan het tempo, maar dat lukt wel. Vincent Kompany wil gewoon dat ik mij laat zien. Dat ik de flankaanvallers in stelling breng en zelf ook opduik in de zestien meter. Dat is mijn spel en dat lukt al aardig. Als ze mij aan de bal krijgen, kan ik scoren.”

Het klikte vooral met de jonge Jeremy Doku op de rechterflank. “Wat is die jongen razendsnel voor zijn leeftijd. Dat zie je niet veel. Het is leuk om zo’n buitenspeler te hebben die sterk is in één tegen één-situaties. Maar je moet hem natuurlijk wel lanceren. Als de laatste pass van Jeremy soms nog iets zorgvuldiger was geweest hadden we nog meer kansen gehad, maar dat is nog een werkpuntje.”

Michel Vlap is ondertussen al helemaal ingeburgerd bij paars-wit. “Het was niet makkelijk om Heerenveen te verlaten na 17 jaar vol liefde, maar Anderlecht is ook een warme club. Ik ben al op zoek naar een appartementje en ben goed ontvangen. Er zit ook veel kwaliteit in deze jonge groep. Dat merkte ik gelijk op mijn eerste training en dat besef dringt steeds meer door. Bovendien worden straks ook nog de jeugdinternationals en jongens als Samir Nasri en Phillipe Sandler aan deze groep toegevoegd. Van Nasri weten we dat hij een geweldige voetballer is. En Sandler ken ik nog van bij PEC Zwolle. Een goeie voetballende verdediger. Dat geeft ons echt zin om weldra te beginnen in ons eigen stadion.”