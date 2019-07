Brand uitgebroken op bus van De Lijn in Hasselt

Hasselt - In Hasselt is er brand uitgebroken op een bus van de Lijn. De bus in kwestie had geen passagiers aan boord en werd op het ogenblik dat de brand uitbrak verplaatst op de nieuwe stelplaats van De Lijn in de Crutzenstraat in Hasselt. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een brandstoflek.

Omstreeks 18.30 uur donderdagavond wilde een chauffeur van De Lijn de bus op de stelplaats De Crutzen verplaatsen toen hij in de bus een sterke dieselgeur rook. Toen hij rook in de bus zag heeft hij de bus aan de kant gezet en de hulpdiensten verwittigd.

“Daarna is de bus om de een of andere reden in brand gevlogen”, aldus Sonja Loos, de woordvoerster van De Lijn in Limburg. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand snel onder controle hadden.

“We moeten het onderzoek afwachten om te weten wat de brand veroorzaakt heeft. Het is natuurlijk iets dat niet zo maar gebeurt en er moet een reden zijn. Ik kan nu niet vooruitlopen op het onderzoek maar ik vermoed een dat een lek in één van de leidingen de oorzaak moet zijn.”