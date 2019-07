Moeder vraagt doodstraf voor terroristen die Maren (28) en Louisa (24) brutaal vermoordden: “Geef die beesten wat ze verdienen”

De moeder van een van de twee Scandinavische twintigers die in december 2018 om het leven gebracht werden door drie terroristen, heeft donderdag in de rechtbank de doodstraf gevraagd voor hen. “Geef die beesten wat ze verdienen”, schreef ze in een brief die voorgelezen werd door haar advocaat. “

Helle, de moeder van de 24-jarige Deense Louisa Jespersen, liet er donderdag in een Marokkaanse rechtbank geen twijfel over bestaan welke straf ze wilde voor de terroristen die haar dochter en Maren Ueland (28) uit Noorwegen brutaal om het leven brachten. “Geef die beesten de doodstraf die ze verdienen”, stond te lezen in een brief die haar advocaat voorlas. “Ik huil voortdurend wanneer ik aan haar denk. Mijn dochter en haar vriendin hadden dromen en die werden hen afgenomen op de meest vreselijke manier.”

Ook het openbaar ministerie stuurde aan op die straf voor Abdessamad Ejjoud (26), Rachid Affati (33) en Younes Ouazid (27). Die drie waren met hun kompaan Abderrahmane Khayali (33) op 14 december vanuit Marrakesh naar het Atlasgebergte vertrokken. Ze hadden in een video trouw gezworen aan ISIS en vertrokken met messen, tenten en smartphones om te doen wat ze al jarenlang wilden: een aanslag plegen en indruk maken op de leiders van de terreurgroep.

Affati (links), Ouziad (midden) en Ejjoud. Foto: AFP

Top bereikt

Jespersen en Ueland waren op 8 december naar Marokko gevlogen om de natuur te verkennen en hun droom te laten uitkomen: de hoogste berg van het Atlasgebergte beklimmen. Het lukt hen, maar op de terugweg loopt het gruwelijk fout wanneer ze op 16 december het pad kruisen van de drie resterende terroristen nadat Khayali al vroeger naar huis getrokken was.

De drie zien de twintigers hun tent opzetten en slaan iets na middernacht genadeloos toe. Ze filmen hoe ze de tent kapot sneden, de Scandinavische vrouwen doodsteken en hen onthoofden. Maar hun video’s hebben niet het effect dat ze hopen. De filmpjes zijn van slechte kwaliteit en ISIS vindt de moord op de twee studentes laf. De mannen worden uitgelachen en bereiken het omgekeerde: de politie identificeert hen en arresteert hen. Ook Khayali en twintig mannen waarmee ze via Telegram berichten sturen over een eventuele aanslag worden opgepakt.

Donderdag deed de advocate van de vier hoofdverdachten er nog alles aan om de rechter ervan te overtuigen dat haar cliënten de gevorderde doodstraffen en levenslange celstraf - voor Khayali - niet verdienen. “Ze zijn zelf slachtoffers”, zei ze. “Ze zijn opgegroeid in armoede en werden gehersenspoeld.” Een psychiatrische behandeling is op haar plaats, probeerde ze.

Het vonnis volgt op 18 juli.