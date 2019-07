Mathilde inspireert Máxima met Kenia-trip met Elisabeth

Koningin Mathilde, die drie weken geleden haar dochter Elisabeth meenam naar Kenia, heeft de Nederlandse koningin Máxima aan het denken gezet. Ook die overweegt nu haar kinderen mee te nemen op buitenlandse missie.

Kroonprinses Elisabeth (17) vergezelde in de laatste week van juni onaangekondigd haar moeder op Unicef-missie naar Kenia. Het werd haar allereerste volwaardige buitenlandse reis namens het Belgisch Hof.

Máxima met echtgenoot Willem-Alexander en hun drie dochters. Foto: Hollandse Hoogte / Pim Ras

Koningin Máxima, momenteel op VN-reis in Bangladesh, kreeg van Nederlandse journalisten de vraag of ze het voorbeeld van Mathilde zal volgen. Zij is moeder van drie dochters: Amalia (15), Alexia (14) en Ariane (12). Amalia is net zoals Elisabeth kroonprinses.

“Ze vragen heel veel over mijn werk en we praten er heel vaak over”, noteerde het persbureau ANP de reactie van Máxima. “Maar ze zijn wat jonger dan de dochter van koningin Mathilde. We zullen te zijner tijd zien of er ruimte is van school en ook interesse of dat in de toekomst gaat gebeuren.”

Mathilde verklaarde zes jaar geleden in Het Nieuwsblad dat ze Elisabeth, en ook haar andere drie kinderen, ooit wilde meenemen op humanitaire missie, om hen de ruwe realiteit van de Derde Wereld te leren kennen. Nu was de tijd er rijp voor.

Mathilde en Elisabeth in Kenia. Foto: Belga

“Ze is de oudste van vier, ze wordt in oktober achttien. En zo op het einde van het schooljaar was het een unieke gelegenheid”, vertelde Mathilde in een interview in Kenia. Wordt de bijna 16-jarige Gabriël, de op één na oudste, de volgende? “Alle kinderen zijn geïnteresseerd en zullen deze kans krijgen. Maar ze zijn nog jong.”

Zowel Mathilde als Máxima is actief voor de VN. De Belgische koningin is erevoorzitter van Unicef België, haar Nederlandse collega is speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

ANP maakt daarbij een kanttekening: “De VN-werkbezoeken van koningin Máxima lenen zich overigens op het eerste gezicht minder voor zo’n gezamenlijke trip (met haar kinderen, nvdr.). Máxima spendeert meer dan de helft van haar tijd aan gesprekken in banken en ministeries over verbetering van de toegang tot financiële diensten in het betreffende land. Anders dan bij Mathilde speelt slechts een klein deel van het programma zich af in het veld.”