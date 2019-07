Minister onder vuur door sociale woning voor directrice, luxe-etentjes en verbouwingswerken

De Franse minister van Ecologische Transitie François de Rugy ligt onder vuur na verschillende onthullingen in de media. Zo raakte onlangs bekend dat zijn kabinetsdirectrice Nicole Klein jarenlang officieel woonde in een soort sociale woning terwijl ze er eigenlijk niet in verbleef. Klein zelf zegt in een reactie dat ze nalatig is geweest en dat het haar gemakkelijk uitkwam. De Rugy heeft haar intussen de laan uitgestuurd.